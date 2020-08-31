Почти 4,5 млн бюллетеней изготовят для выборов в Заксобрание Новосибирской области

Изготовление бюллетеней для выборов в Законодательное собрание Новосибирской области началось в регионе в пятницу, 28 августа. Всего будет напечатано около 4,5 млн экземпляров.

Как сообщили в избиркоме Новосибирской области, печать документов проходит в типографии «Советская Сибирь». Всего для голосования по единому областному округу изготовят 2 149 206 бюллетеней, из них 611 436 – с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней.

«Такое же количество будет изготовлено для голосования за кандидатов по одномандатным избирательным округам», – уточнила секретарь Новосибирского областного избиркома Наталья Кошкина.

В облизбиркоме заверили: все бюллетени имеют несколько степеней защиты. Так, документы для голосования по единому областному округу печатаются с голубой защитной сеткой, а бюллетени для голосования по одномандатным избирательным округам — с защитной сеткой малинового цвета. Кроме того, на всех документах будут поставлены подписи двух членов избирательной комиссии, а также печать УИК.

Все бюллетени передадут в территориальные избирательные комиссии 2 сентября.

Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска состоятся в единый день голосования 13 сентября. В этот же день пройдут и другие выборы на уровне муниципалитетов, в том числе выборы главы наукограда Кольцово.

Ранее сообщалось о том, что из числа кандидатов в Совет депутатов Новосибирска выбыл участник коалиции «Новосибирск 2020» Денис Новичков. В документах, которые он предоставил при выдвижении, была указана судимость по статье о нарушении авторских прав (ст. 146 УК РФ, пункт В, ч.3).

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