Из избирательной кампании в Совет депутатов Новосибирска выбыл участник несистемной коалиции, блогер Денис Новичков. Тик аннулировал его регистрацию за судимость по статье, которая запрещает баллотироваться в течение 10 лет.

17 августа территориальная избирательная комиссия Калининского района отменила регистрацию самовыдвиженца, предпринимателя и блогера Дениса Новичкова. Он шел на выборы по округу № 13 в составе коалиции «Новосибирск 2020», которую возглавляет координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко.

В документах, которые Денис Новичков подавал при выдвижении на выборы, он указал судимость: 27 июля 2011 года Октябрьский районный суд вынес приговор по статье 146 уголовного кодекса РФ пункт В, часть 3. Речь о нарушении авторских прав. В июле Сергей Бойко в своих роликах рассказывал, что Новичкову с судимостью трудно вести подписную кампанию, однако подписи он собрал. Бойко упоминал, что Новичкова судили за установку пиратского софта.

Судимость была снята в 2012 году, сообщает система ГАС «Выборы». Но как пояснили корреспонденту «Континента Сибирь» в ТИК Калининского района, когда комиссия стала «пристальнее изучать» основания для регистрации, оказалось, что пункт «В» подразумевает «тяжкий состав», по которому законодательство запрещает баллотироваться в течение 10 лет. По словам представителя избиркома, на момент регистрации прошло 8. Хотя он и получил условный срок. «Мы Новичкову все объяснили. Он расстроился, но не возражал против решения комиссии», – добавили в ТИК Калининского района.

«В соответствии с пунктом 1.1 части 5.1 статьи 4 закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» от 7.12.2006 № 58-ОЗ не имеют права быть избранными граждане РФ, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена , — до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости», — сказано в подписанном председателем муниципальной избирательной комиссии Тамарой Краткой ответе на запрос «Континента Сибирь» .

На округе № 13 в Совет депутатов Новосибирска выдвигается член фракции «Единая Россия» в действующем созыве горсовета Ирина Константинова. Также на территории баллотируются пенсионер Татьяна Болотская (КПРФ), безработная Татьяна Штро (ЛДПР) и начальник структурного подразделения МБУДО «ЦВР «Пашинский» Сергей Большаков («Родина»).

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