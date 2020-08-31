Известный французский актер Жерар Депардье намерен открыть в Новосибирске свое первое в России заведение в сфере общественного питания.
Информацию об этом сообщил ТАСС юрист Депардье Юрий Мосман. Подробности пока не сообщаются. Также стало известно, что актер закрывает юрлицо АО «Вкусы Франсе» в связи с «неудобной организационно-правовой формой».
Напомним, что 3 декабря 2018 года Жерар Депардье официально получил прописку в Ленинском районе Новосибирска. При этом француз не планировал постоянно проживать в городе, предполагая, что будет посещать Новосибирск время от времени для развития своих проектов в сфере бизнеса и культуры.