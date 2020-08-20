Депутаты выступили против платы за вход в новосибирский дендропарк

Депутаты горсовета Новосибирска и регионального парламента обратились к губернатору Андрею Травникову с просьбой не принимать «скандальное решение» о введении платы за вход в дендропарк в Заельцовском районе.

Подписи под обращением, адресованном губернатору Андрею Травникову и главе регионального министерства природных ресурсов Андрею Даниленко, поставили депутат Совета депутатов города Новосибирска Валерий Науменко, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Жирнов и руководитель Депутатского центра КПРФ Заельцовского района Ян Бурдинский. Подписавшие просят пересмотреть позицию минприроды относительно введения платы за посещение дендропарка и «не допустить скандального решения». «Коренные жители Заельцовки возмущены тем, что им планируют ограничить доступ к уникальному природному объекту», — говорится в обращении. Само обращение размещено в Facebook-аккаунте Валерия Науменко.

Напомним, ранее проект постановления правительства региона, регламентирующий посещение дендропарка, был опубликован на портале электронной демократии Новосибирской области. Согласно документу, стоимость входа в дендропарк составит 0,5 % от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в России. В четвертом квартале 2019 года она равнялась 11 тыс. 510 рублей. Таким образом, плата за вход в парк составит около 60 рублей.

Новость о планируемом платном входе в новосибирский дендропарк вызвала широкий общественный резонанс. В региональном минприроды объяснили, что решение вызвано необходимостью исполнения постановления правительства РФ от 13 июля 2020 года №1039 «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы». «Данный проект постановления пройдет широкие общественные обсуждения, принятие решения возможно только по итогам публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений (в том числе в части установления категорий лиц, которые освобождаются от взимания платы). До принятия решения по итогам публичных обсуждений и вступления в силу соответствующего постановления Правительства НСО плата за посещение Дендропарка не взимается ни с каких категорий лиц», — пояснили в министерстве.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.