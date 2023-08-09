Бойко* и Пирогова не смогли оспорить решение новосибирского горсовета о лишении депутатских мандатов

Суд в Новосибирске признал законным решение о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Бойко * и Хельги Пироговой. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Решениями Центрального районного суда от 8 августа 2023 года отказано в удовлетворении исков Сергея Бойко* и Хельги Пироговой», — говорится в сообщении.

4 июля текущего года в Центральный районный суд города Новосибирска были поданы исковые заявления от экс-депутатов Сергея Бойко* и Хельги Пироговой о признании незаконным решения Совета депутатов Новосибирска о досрочном прекращении их полномочий.

Ответчиками по двум искам являются прокуратура города Новосибирска, прокуратура Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска. Депутатские полномочия истцов были прекращены по результатам тайного голосования депутатов на прошедшей 28 июня сессии горсовета.

Этому предшествовало представление областной прокуратуры, направленное спикеру горсовета Дмитрию Асанцеву, в котором говорится о совершении существенного проступка со стороны Бойко* и Пироговой в отношении исполнения федерального закона «O противодействии коррупции». Речь идет о непредоставлении сведений о доходах, расходах и имущественных обязательствах, что является основанием для прекращения полномочий указанных депутатов.

* Сергей Бойко 31 марта 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что депутата из Новосибирской области арестовали до октября по подозрению в коррупции.