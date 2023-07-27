Стало известно, какой городской парк наиболее популярен у новосибирцев

«МегаФон» определил самые «цифровые» места летнего отдыха новосибирцев. В рейтинг любимых городских природных локаций вошли Дендропарк, Михайловская набережная и Берёзовая роща. К таким выводам пришли специалисты компании, проанализировав обезличенные данные по мобильной активности в Новосибирске.

Специалисты «МегаФона» составили рейтинг парков, в которых абоненты оператора не только прогуливаются, но и активно пользуются интернетом и голосовой связью. По данным «МегаФона», самым популярным местом у горожан в нынешнем июне стал памятник природы областного значения – Дендропарк. В этом году здесь запланирована масштабная реконструкция, целью которой является сохранение и приумножение уникальных видов растений. Эта локация оказалась в лидерах как по количеству «сгенерированной» здесь информации, так и числу посетителей. Причем мобильная активность здесь растет: трафик передачи данных в июле, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился уже в 1,5 раза.

На втором месте рейтинга – Михайловская набережная. За июнь абоненты оператора «прокачали» здесь почти 30 тысяч гигабайт. Заметно преобразившаяся за последние годы территория, несомненно, стала местом притяжения горожан. Кроме того, возможность совершить променад по обновлённым дорожкам, а также прокатиться на теплоходе привлекает гостей и из соседних регионов. В июне этого года набережную посетили туристы из Москвы и области (13% от общего числа путешественников), Кузбасса и Барнаула (12%), Якутии (9%) и Иркутской области (5%).

Замыкает рейтинг мест, к которым абоненты оператора питают особую любовь, парк культуры и отдыха «Берёзовая роща». Статистика оператора говорит о том, что посетители не только прогуливаются по его территории, кормят белочек и ходят в контактный зоопарк. Они также активно общаются в мессенджерах, выкладывают фотографии в социальные сети, просматривают и загружают видео. Объём информации, потраченный здесь в июне, составил 25 тысяч гигабайт.

«Парки не зря называют “лёгкими” города. Для многих жителей это возможность получить глоток свежего воздуха в пределах мегаполиса. Последнее время такие территории активно благоустраивают, благодаря этому количество посетителей в парках прибывает и не только в летний сезон. Например, на Михайловской набережной этой весной число отдыхающих увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом, а трафик вырос в 1,2 раза, – комментирует директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

В компании отмечают, что комфорт в скверах сегодня определяется не только благоустроенной территорией и развитой инфраструктурой, но и качеством сигнала сотовой связи. Поэтому в местах отдыха Новосибирска обеспечивается стабильное покрытие высокоскоростным интернетом – как в давно знакомых новосибирцам локациях, так и в новых, среди которых «Мира Парк» и парк «Арена» у нового ЛДС.