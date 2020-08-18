Вход в Новосибирский дендропарк собираются сделать платным

Вход в расположенный в Заельцовском районе Новосибирска памятник природы областного значения «Дендрологический парк» планируется сделать платным. Билет, ориентировочно, будет стоить около 60 рублей.

Проект постановления правительства региона, регламентирующий посещение дендропарка, опубликован на портале электронной демократии Новосибирской области. Решение, в том числе, опирается на июльское постановление правительства РФ № 1039 «Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы». Согласно документу, стоимость входа в дендропарк составит 0,5 % от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в России. В четвертом квартале 2019 года она равнялась 11 тыс. 510 рублей. Таким образом, плата за вход в парк составит около 60 рублей.

Документ также содержит перечень категорий посетителей парка, которые будут ходить туда бесплатно. Это должностные лица, работа которых связана с дендропарком, представители правопорядка и экологического надзора, экстренных и аварийных служб, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах парка. Новосибирский дендропарк в Заельцовском районе является особо охраняемой природной территорией, занимает площадь в 166,6 га.

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