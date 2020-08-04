«Новосибирскхлебопродукт» вышел на ММВБ

Акционерное общество «Новосибирскхлебопродукт» начало размещение ценных бумаг. Дебютный выпуск биржевых облигаций компании зарегистрировало ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Сообщение о начале размещения ценных бумаг «Новосибирскхлебопродукта» опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Как следует из сообщения, компания размещает процентные неконвертируемые бездокументарные биржевые облигации БО-П01. Всего будет размещено 7 тыс. ценных бумаг, номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 12,5% годовых, размещение облигаций начнется 6 августа.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — трейдинговая компания агропромышленного направления, созданная в 2010 году. Специализируется на закупке и продаже зерновых и масличных культур. Руководит компанией Сергей Соколов.

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