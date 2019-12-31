Сергей Соколов: «Через два-три года Новосибирск усилит статус крупного транзитного пункта»

Оценивая уходящий год, председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России» и глава «Новосибирскхлебопродукта» СЕРГЕЙ СОКОЛОВ в интервью «Континенту Сибирь» оценил тенденции аграрного сектора, объяснил необходимость проактивной работы властей с бизнесом и рассказал о приходе в регион новых инвесторов.

— Каким, по-вашему, был уходящий год для экономики региона?

— Если оценивать по масштабности инфраструктурных проектов, а сейчас в Новосибирске строятся перинатальный центр и новые ледовый дворец спорта, волейбольный центр- это прорыв. Предполагаю, что это серьезная заслуга, в том числе и губернатора Новосибирской области, благодаря которому поток инвестиций, прежде всего государственных, возобновился. Определённый показатель доверия к региональной власти. Если брать бизнес-проекты, которые запомнились мультипликативным эффектом не только для конкретного инвестора, но и для его подрядчиков, я бы отметил проект компании PepsiCo по строительству мощного завода по производству снэков и чипсов. Это еще и производство чипсового картофеля, порядка 300 тыс. т. И это не просто обычный картофель, который вырос, для этого требуются специальные сорта, вероятно, что в Колыванском районе будет селекционная база. Формируется целый сектор для малого и среднего предпринимательства в аграрном направлении, рассматриваются малые предприятия с посевной площадью от 10 га.

— В плане агарного бизнеса и в целом, в части земельных ресурсов, насколько перспективен регион?

— У нас большой земельный банк. В соседних Алтайском крае, Омской области свободных участков практически мало, а Новосибирская область в этом плане открыта, если не брать во внимание районы вокруг областного центра, где по понятным причинам свободной земли почти нет. То количество интересантов, которые в течение года появлялись в регионе, в том числе и в АПК, говорит о том, что в течение 3-4 лет у нас будут реализованы значимые проекты. Порядка 300 тыс. – 250 тыс. га в регионе сегодня имеют правильную юридическую перспективу и небольшую стоимость. Восток области – Болотнинский, Мошковский, Тогучинский районы. Запад – Чулымский, Убинский, Каргатский и Кочковский. Барабинский, Куйбышевский, Чановский районы. Там вполне серьезная перспектива.

— Какое предприятие в сфере АПК в этом году «показало» себя?

— Можно отметить «ЭкоНиву» и ее флагманский проект инвестиционной емкостью порядка 20 млрд рублей, строительство сырзавода в Маслянинском районе. Штефан Дюрр продолжает системную работу. Более того, завод подкреплен собственной сырьевой базой, территориально сконцентрированной. Экспорт твердых сыров будет налажен из Маслянинского района. Дюрр хорошо изучил рынок, зарегистрировал свою торговую марку молочной продукции в Китае. Что касается сыра, выпуск, вероятно, будет в основном ориентирован на страны Европы, это достаточно дорогой сегмент рынка. Сложно продавать российское, но, в силу определенного экологического мировоззрения, легче продавать сибирское. Для Новосибирской области это история успеха, которой способствовало, в том числе, сервисное отношение к инвестору в регионе. У продвинутых регионов в этом плане проактивная модель, они не просто сидят с открытыми дверями, они инициативно звонят, они используют мониторинги, в том числе и СМИ, и так далее.

— Можете привести примеры?

— Интересная региональная практика встречалась В Вологодской области узнали о том, что Harley Davidson планирует в России расположить производство, вцепились в него прямо. Компания, конечно, прислала вежливый ответ, что рассматривают уже созданные базовые мото-предприятия, на базе которых будут производить. Но, тем не менее, это показатель чиновничьей проактивности, реальных действий, которые однажды «выстрелят». Или возьмем Татарстан, где постоянно мониторят рынок, постоянно в движении и в присутствии на территориях регионов.

— Какими преимуществами может привлечь инвесторов Новосибирская область, кроме земли?

— Хотим мы того или нет, сегодня вся экспортная стратегия страны повернута на Восток. И сегодня под сибирскую территорию фактически сверстаны льготные транспортные коридоры, экспортные. И это сглаживает наш отягачающий инвестиции момент удаленности от потребителя. Через Новосибирск несколько таких коридоров будет проходить. Я предполагаю, что как раз их наличие – эта сигнальная информация для компаний, которые погружены в эту тематику, понимают горизонт планирования лет на 5-7, понимают перспективные продуктовые линейки и технологические тренды. То есть потенциальных крупных инвесторов, которым Новосибирск в этом смысле очень подходит. Красноярск в этом плане – крайняя точка, а все что дальше – уже осложнённая территория. У нас дело не только в Транссибе, но и в перекрестности путей товара и денег. Через два-три года Новосибирск, хочет он этого или нет, усилит свой статус крупного транзитного пункта, а региональные власти должны прогнозировать и направлять эти процессы. Потому что сегодня сидеть и ждать, кто придет и сядет на свободную землю нельзя. Приоритеты можно выстраивать.

— Что для этого нужно?

— Что сегодня нужно? По сути, баланс трудовых ресурсов понимать, энергетику – стоимость и возможности, земельный банк и транспорт – развитие дорожной сети. Работая с информацией об инвестициях, мы примерно определили топовые отрасли, которые бы тут органично расположились, исходя из транспортных коридоров, специализации и экономики. У нас сегодня есть конкретные адреса, по которым надо работать, но делать это ежедневно, в режиме 24 на 7.

— Если брать сектор АПК, могли бы вы назвать крупные проекты в регионе в 2019 году?

— Пожалуй, приобретение «Сибирской аграрной группой» «Кудряшовского мясокомбината». Группа — это межрегиональный диверсифицированный холдинг с присутствием в УрФО, Красноярском крае, Томской области, Кемеровской области, теперь и Новосибирской. Работа идет «от поля до прилавка», от производства кормов до розничной продажи мясопродуктов. Вход этой группы в регион – событие года. Не скрою, переживания были. Были разные переговоры по поводу АО «Кудряшовское», и он вполне мог попасть в неправильные руки, и его съели бы со временем. Но сейчас все сложилось в лучшем сценарии. Свинина сейчас в фаворе, Китай открывается для российской свинины, снижается ряд требований по биологическим рискам, и наша свинина поедет туда.

— Что еще в числе планируемых крупных промышленных проектов могли бы назвать?

— Есть перспектива, связанная с реконструкцией мощностей порта Зарубино (морской порт в Приморском крае – «КС»). К нам заходит холдинг, не из сектора АПК, компания многопрофильная, связана с добычей угля в том числе, проработали Новосибирскую область и готовы начать производство зерновых. Подробности пока не могу раскрыть, но у проекта очень высокая степень вероятности. Будут экспортировать зерно через свой порт в Японию и Южную Корею.

— Ваша компания, «Новосибирскхлебопродукт», тоже активно осваивает экспорт?

— Да, в этом году начали прямой экспорт в Турцию. У нас там есть складские мощности, работаем с зерновыми, масличными, шротом. Впереди – гороховая мучка для кормов, потому что в Турции животноводство хорошо развито, один из продуктов переработки сахарной свёклы. Сейчас ведем переговоры об аренде или приобретению спиртзавода в центральной полосе. Наша стратегия состоит в балансировании внешнего денежного потока, поскольку российская выручка не радует. Новые компетенции и экспорт – наша тема.

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