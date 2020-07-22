За развитие общественного транспорта проголосовало больше всего новосибирцев в рамках проекта «Народный бюджет». Об этом сообщил 22 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Распределение средств регионального бюджета на реализацию муниципальными районами Новосибирской области мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей, было утверждено 22 июля на заседании регионального правительства, которое провёл Андрей Травников.

По словам главы области, это может служить примером прямой демократии, когда жители различных муниципалитетов напрямую высказывают мнение по насущным, актуальным вопросам. Средства выделены целевым образом из федерального бюджета: Новосибирской области была предоставлена сумма для распределения в объеме 300 млн рублей.

Глава региона также отметил, что Новосибирск получит 100 млн рублей, Бердск – 15 млн рублей, Искитим – 12 млн рублей. Интересно, что города проголосовали по-разному: жители Новосибирска проголосовали за развитие общественного транспорта. «Это укладывается в те приоритеты, которые мы обсуждали год назад вместе с мэрией Новосибирска. Как вы помните, мы в прошлом году даже проводили выездное совещание, на территории ПАТП-4, где приняли решение об обновлении подвижного состава. И эта сумма, 100 млн рублей, с учетом мнения жителей, с учетом результатов голосования, в Новосибирске будет направлена на эти цели. В Бердске жители проголосовали за улучшение состояния улиц и дорог, дорожной сети. В Искитиме — за развитие общественного транспорта, в городе Обь – за улучшение ситуации в сфере ЖКХ. В Оби мы эту работу продолжим, вы помните, мы в прошлом году завершили большой проект модернизации теплоснабжения, там еще требуется и по теплу, и по водоснабжению продолжить работу», — пояснил глава области.

Кольцово проголосовало за развитие школьного образования. «Жителям наукограда не придется долго ждать, потому, что закончено строительство новой, большой школы в Кольцово. 1 сентября она откроет свои двери. А тот грант, который будет направлен наукограду, администрация будет использовать для дополнительной комплектации этой новой школы чем-то современным и важным для детей и педагогов», — отметил Андрей Травников.

Глава региона охарактеризовал опыт как достаточно успешный, отметив, что он будет использоваться и в дальнейшем. «И насколько позволят все наши бюджетные процедуры, хотелось бы это голосование применять и в дальнейшем, может быть в большем масштабе, по суммам», – подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, что проект «Народный бюджет» — не единственный пример распределения бюджетных денег на развитие того или иного направления на основании мнения, выбора жителей. В регионе развита практика инициативного бюджетирования. Всего за период с 2017 по 2019 год реализовано 329 проектов, основанных на местных инициативах. Самые востребованные типологии проектов связаны с организацией благоустройства территории поселений, обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, и создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.

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