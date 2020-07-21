На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты за рубеж планируется разрешить лишь из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Владивостока, сообщает газета «Известия».

«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», — сообщил «Известиям» источник в аэропортовом холдинге.

В каждом макрорегионе был выбран один крупный аэропорт. По словам собеседника издания, возможность осуществлять международные рейсы в Москве получат все три аэропорта московского авиаузла: Домодедово, Внуково и Шереметьево для соблюдения интересов крупных авиаперевозчиков.

На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидситуацию и вместе с МИДом и Росавиацией направлять через каждые две недели в правительство РФ список государств, в которые возможно будет вылететь из любого международного аэропорта страны.

В пресс-службе Толмачево не комментируют ситуацию.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.