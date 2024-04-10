Авиакомпания работает в убыток: прямой рейс Новосибирск — Мьянма под угрозой закрытия

Ольга Степанова
 
Авиакомпания работает в убыток: прямой рейс Новосибирск - Мьянма под угрозой закрытия
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Прямые авиарейсы из Новосибирска в Мьянму могут закрыть в связи с низким пассажиропотоком. Наивысшая наполняемость судна не превышает 60 человек, что почти в 2,5 раза меньше, чем его максимальная вместимость (156 человек). Об этом рассказал ТАСС генеральный консул республики в Новосибирске Пьей Пхьоу Вей.

«Пока эти рейсы не можем загрузить. 15-30 человек летают в самолетах, максимум 60. Хотелось бы, чтобы до конца года была полная загрузка, иначе они перестанут летать. Сейчас авиакомпания, которая летает, она летает себе в убыток и надеется на будущее. $6 млн убытка с сентября месяца», — сказал консул (цитата по ТАСС), добавив, что данные полеты могут также использоваться как транзит в Юго-Восточную Азию, что было бы очень удобно для туристов.

Мьянма (до 1989 года — Бирма) — государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. Мьянма граничит с Индией, Бангладешем, Китаем, Лаосом, Таиландом. Столица Мьянмы — Нейпьидо. Население страны составляет примерно 60 млн человек.

Напомним, что о планах страны запустить прямые рейсы в Россию стало известно еще в 2022 году. В том же году в Мьянме был введен безвизовый режим для россиян. Авиасообщение было восстановлено после 30-летнего перерыва в сентябре 2023-го. Рейсы выполняет авиакомпания Myanmar Airways International.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что прямые рейсы из Красноярска на Ставрополье возобновятся в конце апреля.

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