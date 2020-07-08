Заместителем губернатора Новосибирской области стала Ирина Мануйлова. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



«Ирина Мануйлова отвечает за подготовку решений в сфере культуры, искусства, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, научно-технической политики, развития инновационной системы Новосибирской области, ведёт вопросы, связанные с подготовкой и проведением международного форума технологического развития «Технопром»», — говорится в сообщении правительства.

Ирина Мануйлова родилась в 1965 году в городе Бердск Новосибирской области. В Бердске до 2011 года Мануйлова работала в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея №6, а затем руководителя лицея-интерната №7. После этого она была избрана депутатом Госдумы РФ VI созыва от Новосибирской области. Работала заместителем председателя комитета Госдумы по образованию. В сентябре 2016 года Ирина Мануйлова повторно выдвигалась в нижнюю палату парламента, но не получила мандат. В декабре 2016 года заняла пост врио руководителя, а затем заместителя директора департамента государственной политики в сфере общего образования министерства образования и науки России. 14 мая 2018 года Ирина Мануйлова была назначена вице-губернатором по вопросам развития образования и науки Приморского края, однако вскоре покинула эту позицию и уже 6 декабря 2018 года была назначена на пост заместителя министра образования Новосибирской области.

О других кадровых переменах в правительстве Новосибирской области читайте по ссылке.

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