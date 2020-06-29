Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, подводя итоги своего визита в Новосибирск, состоявшегося на прошлой неделе, отметил, что в ходе реализации новосибирского проекта «Умные остановки» владельцам сносимых киосков необходимо предоставить компенсационные места.

Напомним, что как ранее писал «Континент Сибирь», 25 июня на встрече с бизнес-омбудсменом региональные предприниматели пожаловались Титову на то, что в рамках запланированного в Новосибирске проекта «Умные остановки» решено прекратить действие около 250 нестационарных торговых объектов без какой-либо компенсации. По словам предпринимателей, все эти места планируется выставить на торги одним лотом, которые выиграет только один предприниматель. Проектом предусматривается снос киосков не только непосредственно на остановках, но и рядом с ними.

«Бизнес готов вкладываться в проект «Умные остановки», но нас просто изгоняют, и по факту отдают все в руки одного концессионера», — рассказали Титову предприниматели.

Борис Титов на тот момент сказал, что вопрос обязательно будет рассмотрен.

«Конечно, нужно приводить город в порядок, но обязательно нужно людям давать компенсацию – либо денежными средствами, либо предоставляя место взамен. Механическое сокращение, «зачистка» малого бизнеса выглядит очень странно на фоне национального проекта, который ставит прямо противоположные задачи», — отметил Борис Титов. Его комментарий приводит пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Титов также сказал, что согласно положениям закона об уполномоченных по защите прав предпринимателей, распоряжения муниципальных органов власти о сносе объектов НТО до соответствующего судебного решения будут приостановлены. Бизнес-омбудсмен также напомнил опыт Красноярска, где этот инструмент был успешно опробован.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.