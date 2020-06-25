Губернатор Алтайского края ушел на дистанционный режим работы из-за COVID-19

Валерий Иванов
 

В краевом правительстве подтверждены случаи коронавирусной инфекции. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что 25 июня у нескольких сотрудников, входящих в круг взаимодействия с губернатором, выявлен положительный тест на коронавирус.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией большинство совещаний, планерок и других мероприятий в правительстве края мы перевели в формат видеоконференций, — прокомментировал Виктор Томенко, — но каждый день все равно необходимо контактировать с довольно большим количеством людей — работу остановить нельзя. Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников Правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно. Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких».

Напомним, в Новосибирской области за время эпидемии от коронавируса умерли 82 человека.

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