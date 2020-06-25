По данным оперштаба на утро 25 июня в регионе зарегистрировано 5458 случаев инфицирования СOVID-19, в том числе 102 за последние сутки, включая 343 ребенка. 3058 пациентов выписаны по выздоровлению (+24 за сутки).
Скончались еще четверо пациентов – двое мужчин в возрасте 58 лет и 82 года и две женщины в возрасте 58 лет и 84 года. Всего в Новосибирской области за время эпидемии от коронавируса умерли 82 человека.
В отделениях реанимации находятся 86 человек, из них на ИВЛ – 31 пациент.
В ДГКБ №3 госпитализировано 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 254зрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализировано 515 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в области провели 184 548 тестов на коронавирус.