Новосибирские СКИФ и ледовую арену профинансирует ФНБ

Правительство РФ внесло новосибирские проекты строительства «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ) и ледовой арены в перечень крупных проектов с госучастием, финансирование которых будет вестись за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Распоряжение о расширении списка проектов с государственным участием, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайт российского правительства. Документ вносит изменения в распоряжение правительства РФ от 18 марта 2016 года № 449-р, пополняя список 15-ю проектами. В их числе — проектирование и строительство объекта капитального строительства «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», а также строительство объекта «Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске». Эти проекты получили статус «крупных проектов с государственным участием … финансируемых в рамках государственных программ РФ и за счет средств Фонда национального благосостояния, реализуемых на территории РФ, подлежащих мониторингу».

Напомним, будущий СКИФ, установка класса «мегасайенс», строится в рамках нацпроекта «Наука». Центр включит в себя ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на конец 2023 года, ориентировочная стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей. Ледовая арена в районе новосибирского Левобережья строится к молодежному чемпионату мира по хоккею, запланированному на 2023 год. Общая сметная стоимость строительства оценивается в 10,5 млрд рублей.

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