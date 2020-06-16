16 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил стройплощадку и оценил ход работ на объектах, обеспечивающих транспортную доступность нового ЛДС.

«Я удовлетворен темпами строительства объектов транспортной инфраструктуры будущего ЛДС. Очень быстро строится пешеходный переход, он двухуровневый, в нем будут установлены лифты для маломобильных граждан. Без остановок, в соответствии с графиком, идет строительство станции метро «Спортивная». В этом году будут полностью возведены стены, закончим все строительные работы. А со следующего года начнется монтаж оборудования. Самая объемная и дорогостоящая его часть – это эскалаторы. После этого начнется работа внешней отделки. Мы хотим, чтобы внешний вид станции перекликался с внешним видом ледового дворца – такое дизайнерское решение», – отметил Анатолий Локоть.

Для обеспечения транспортной доступности будущей ледовой арены реконструируют площадь им. Профессора Лыщинского, дамбу Октябрьского моста с дорогой к пляжу «Наутилус», также построят два автомобильных съезда, пешеходный переход с эстакадной частью над строящейся дорогой. Как сообщил начальник МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, на всех этих объектах начались работы, они идут по графику. Завершение строительства дорог к ледовой арене и реконструкции дамбы и дороги к пляжу «Наутилус» намечено на август 2022 года. Пешеходный переход планируется сдать в июне 2022 года, тогда же будет запущена и станция метро «Спортивная».

Пешеходный переход через Октябрьский мост будет примечательным тем, что в нем впервые в России будут применяться полноразмерные лифтовые подъемники вместимостью 8 человек, которые будут работать круглосуточно.

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