Наработки концепции внешнего вида ЦКП «СКИФ», которую разрабатывают проектировщики АО «ЦПТИ», рассмотрела рабочая группа, в составе которой вошли эксперты в области архитектуры, руководители вузов и профессионального сообщества, представители правительства Новосибирской области и Новосибирска, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На очередном заседании рабочей группы эксперты рассмотрели эскизы основного здания, генплана территории СКИФа и 3D-модели визуализации отдельных фрагментов проекта.

«Перед проектировщиками стоит непростая задача – создать целостный стилевой комплекс с единой ландшафтной и дорожно-транспортной сетью, с удобными дорожками, смотровой площадкой, теплыми переходами из одного корпуса в другой. Планируется, что вся территория центра коллективного пользования «СКИФ» будет разделена на четыре зоны: входная, основная, техническая и вспомогательная. После выполнения рекомендаций, предложенных на заседании рабочей группы, работа над концепцией внешнего облика будет продолжена», – отметил заместитель министра – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков.

В ходе обсуждения разработчикам были даны рекомендации по корректировке внешнего вида здания, по расположению объектов с учетом экологического принципа построения пространства, по выбору применяемых материалов и технологий и другие советы.

Напомним, в число экспериментальных станций будущего ЦКП СКИФ может войти станция для работы научного центра «Вектор».

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