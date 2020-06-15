Инициативная группа руководителей, собственников школ и центров бизнес-обучения обратилась к главе Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой разрешить образовательную деятельность и проведение тренингов в малых группах.

Авторами открытого обращения выступили директор центра бизнес-мастерства “Харизма” Анна Власова, директор гастрономической школы «Гастроинкубатор» (обучение кулинаров, поваров и рестораторов) Галина Шеломенцева, директор Первой Академии Маркетинга (курсы по маркетингу и управлению) Ирина Ластовка, директор музыкальной школы «Виртуозы» (обучение вокалу и игре на музыкальных инструментах) Оксана Ширшова, директор Академии управления «Эрфольг» (проведение бизнес-тренингов) Светлана Иванова, директор компании «ТОП-Активити» (обучение юристов) Елена Жилина.

“На фоне повсеместного открытия предприятий и снятия мер самоизоляции, про нас как будто забыли. А ведь мы осуществляем важную функцию для предпринимательства – обучаем маркетингу и бизнесу, тем самым помогая оставаться на плаву и выживать в кризис”, — посетовала Ирина Ластовка.

В свою очередь Галина Шеломенцева добавила, что в текущей ситуации многие новосибирцы стали менять профессию, получать новые навыки и менять работу. “Мы обучаем поваров, кулинаров и последнее время, даже несмотря на кризис, эти профессии очень востребованы. Поэтому нашу деятельность нужно восстановить, чтобы помочь людям”, – выразила уверенность Галина Шеломенцева.

На сегодня в Новосибирской области действует запрет на деятельность организаций, осуществляющих дополнительное образование. Также запрещено проведение конференций, однодневных тренингов и иных мероприятий, где собирается большое количество людей.

“Длительная отмена всех бизнес-мероприятий весьма негативно скажется на «деловом и предпринимательском климате», увеличит число банкротств организаций и предпринимателей, сократит рабочие места, как у самих организаторов, так и у участников этих событий, – охарактеризовала ситуацию Анна Власова.

По данным 2ГИС, в Новосибирске 373 компании, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования. Также в справочнике числятся 255 компаний, которые проводят бизнес-тренинги. Указанные цифры говорят о том, что рынок обучения взрослых достаточно велик и эти услуги востребованы у населения. “В нашей сфере коллеги общаются неактивно и не было повода объединиться. Но сегодняшняя ситуация показала актуальность создания федерации. Помимо письма мы занялись организацией ассоциации обучающих центров, куда будем активно привлекать коллег и сотрудничать с органами власти, как с точки зрения лоббирования наших интересов, так и в сотрудничестве с профильными комитетами и помощи им с нашей стороны”, – резюмировала Ирина Ластовка.

Авторы письма также отметили, что обратились за поддержкой к руководителю центра антикризисной поддержки предпринимателей общественной организации “Опора России” Наталье Пинигиной.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.