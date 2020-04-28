Вопросы взаимодействия арендодателей и арендаторов в текущих экономических условиях остаются одним из ключевых вопросов, волнующих бизнес. Об этом свидетельствует и стабильно поступающие обращения в центр антикризисной поддержки предпринимателей, существующий при «Опоре России». Что делать бизнесу в сложившейся ситуации, и что уже удается сделать на практике?

10 апреля на портале «Континент Сибирь Онлайн» вышла публикация, посвященная ситуации на арендном рынке Новосибирска в условиях пандемии коронавируса. В ней ряд компаний поделились своим опытом и обратили внимание на то, что собственники коммерческих площадей не идут им навстречу в вопросах стоимости аренды, заботясь лишь сугубо о своих интересах и не входя в их положение. В противоположность такой точки зрения в этот же день на портале также вышла авторская колонка совладельца объектов коммерческой недвижимости Новосибирска Юрия Гельмана, в которой он посетовал, что многие арендаторы видят в арендодателе «жирную свинью», которая просто обязана простить им все, так как получает от них много денег. То, что в текущей ситуации владельцы коммерческой недвижимости и арендаторы оказались по разные стороны баррикад, и требуется взвешенный подход, в своей колонке подчеркнул генеральный директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

Вопрос арендной платы — сегодня действительно один из больных для предпринимателей. Многие собственники коммерческой недвижимости в силу разных причин не готовы вставать на сторону арендаторов и не могут себе позволить обнулить действующие ставки аренды. Тем не менее, даже в этом непростом вопросе есть подвижки в позитивную сторону. Об этом я говорю, исходя из опыта работы по обращениям бизнеса по этому вопросу в наш центр антикризисной поддержки предпринимателей. Наши юристы стараются помочь сторонам конфликта либо выйти на компромиссное решение по результатам переговоров, либо решать вопрос уже в судебном порядке.

Например, на сегодня у нас идет диалог с крупным новосибирским торгово-развлекательным центром «Аура», сформулированы предложения по ТРЦ «Сан Сити», ТРЦ «Ройял парк», ТРЦ «Галерея». В этих торгово-развлекательных центрах достигнута договоренность о обнулении ставки по аренде помещений для арендаторов на время самоизоляции или существенном уменьшении арендных платежей. Но здесь надо сразу оговорить, что это не распространяется на коммунальные расходы и другие текущие расходы. Также не так давно было достигнуто аналогичное решение по «НордМоллу», который в настоящее время закрыт. Когда он будет открыт, арендаторы получат дисконт на аренду.

Тем не менее, не все собственники коммерческих площадей готовы идти навстречу в этом вопросе. Их логику тоже можно понять, если она продиктована экономикой проекта и наличием кредитных обязательств. Например, мы сейчас ведем переговоры с торгово-выставочным центром «Калейдоскоп». С учетом наличия у собственника финансовых обязательств мы не можем говорить об обнулении ставок для действующих арендаторов. Но в то же время мы можем снизить арендную ставку до уровня себестоимости, чтобы могло бы стать компромиссным вариантом для сторон. Единственное — здесь возникает вопрос корректной оценки этой себестоимости и соответственно определения арендной платы. Однако в любом случае в этой ситуации есть диалог, и это дает основания предполагать, что сторонам удастся прийти к решению.

С другой стороны, есть собственники коммерческой недвижимости, которые не только не готовы идти навстречу арендаторам, но и демонстрируют информационную закрытость, а также отсутствие готовности к диалогу. Примером может служить крупный новосибирский девелопер — ЗАО «Труд». К нам обращались предприниматели, утверждающие, что руководство компании не идет на компромисс, не готово вести диалог и даже выселяет арендаторов в случае неготовности ими платить арендную плату. Мы также подключились к этой ситуации и надеемся, что здравый смысл здесь возобладает.

Главное, что хотелось бы донести до представителей бизнеса — это то, что выход всегда есть. В сегодняшней ситуации особенно важно консолидировать усилия для достижения результата. Поэтому если вы не можете справиться в одиночку, то в этой ситуации я рекомендую вам обращаться в центр антикризисной поддержки предпринимателей. Совместные усилия способны сдвинуть решение того или иного вопроса с мертвой точки и помочь добиться желаемого результата. Крепкого здоровья вам и вашему бизнесу!

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