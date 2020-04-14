Что происходит со сферой образования, и перейдем ли мы массово в онлайн?

Сейчас модно говорить о том, что мир стремительно меняется, и все обучение переходит в онлайн-формат. Да, с учетом последствий пандемии коронавируса мир уже не будет прежним, но всё не так категорично, как это преподносят некоторые эксперты. Первые недели самоизоляции показали, что тотальный переход в онлайн не состоится, а отложенный спрос создаст всплеск на рынке офлайн-образования после окончания периода самоизоляции.

В условиях пандемии многие образовательные учреждения поспешно объявили о переходе на модель дистанционного обучения. По факту школы, колледжи и вузы, которые были совсем к этому не готовы, сделали на коленках очень некачественный продукт.

Почему так произошло? Это связано с тем, что на тот момент у участников рынка не было ни соответствующего опыта работы в онлайне, ни отработанных методик. Многие из них считали, что онлайн-образование по своей сути не отличается от офлайн-образования. Опираясь на наш трехлетний опыт работы, могу сказать, что это две большие разницы. Сложнее найти что-то общее в этих форматах, чем перечислять многочисленные различия. Достаточно упомянуть, что над офлайн и онлайн-проектами у нас работают совершенно разные команды, которые обеспечивают образовательный процесс. По-разному готовятся программы, используется разная методология, разные подходы к домашним заданиям. То, что работает в онлайне, не работает в офлайне, и наоборот. К этому выводу мы пришли через боль, кровь и кучу набитых шишек.

То, что работает в онлайне, не работает в офлайне, и наоборот. К этому выводу мы пришли через боль, кровь и кучу набитых шишек

Также сейчас на рынок стало появляться много коммерческих курсов, которые берут свое начало не из классического образования. Речь о людях, которые решили, что они могут быть преподавателями. Но те, кто туда пришел в онлайн-сегмент сегодня, зачастую этого опыта не имеют, поэтому они обречены наступить на те же грабли. Да, можно рассказать бесплатно людям, как вести Instagram, как заниматься интернет-маркетингом, прочитав для этого несколько статей. Но как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Как правило, таким образом, компании собирают дешевую базу для дальнейшего продвижения платных курсов, чтобы заработать в будущем, а не для того, чтобы реально дать какую-либо пользу. Тем не менее, в этом есть и своя польза — люди смогут со временем научиться отличать некачественный продукт от качественного. Как мы умеем отличить хороший хлеб от плохого. В результате они больше не пойдут к «инфоцыганам» и людям с небольшим опытом работы в своем секторе. По моему опыту, человек, который вас учит, должен иметь стаж не менее 5 лет в разных проектах, самостоятельно пройти все стадии карьерного роста, сумев вырасти с «нуля» до руководителя. Кроме того, у него должно быть понимание педагогики, либо он должен работать в компании с хорошими методологами. Нужно смотреть, чтобы компания преподавала в онлайне полтора-два года, чтобы у нее были хорошие отзывы.

Качественное онлайн-образование — это большие вложения в оборудование, методологию, преподавателей, обучение, софт. У обычных компаний, занимающихся офлайн-образованием, этих денег зачастую нет.

В результате люди столкнулись с некачественным продуктом. Что бывает на любом рынке, когда на него попадает «сырой» продукт? Потребитель в нем быстро разочаровывается. Находясь в самоизоляции, люди читают, что кризис — время возможностей, испытывают чувство вины от того, что неэффективно используют появившееся время. В этой ситуации они быстро начинают пользоваться бесплатными курсами. Попробовав один-два раза и наступив на одни и те же грабли, они больше не хотят экспериментировать, делают для себя вывод, что онлайн-образование себя не оправдывает. Они ждут, когда карантин закончится, и они смогут воспользоваться привычными офлайн-курсами. Многие уже сейчас устали от режима самоизоляции и активно обсуждают, что будут делать, когда этот режим будет снят. Соответственно уже сейчас формируется отложенный спрос, и после того, как это произойдет, будет всплеск потребления офлайн-продуктов, начиная от походов в рестораны, заканчивая образованием.

Почему офлайн-образование по моему опыту останется более востребованным? Прежде всего, благодаря дисциплине и концентрации внимания. На сегодня мы привыкли к большому количеству информации, необходимости быстрого его восприятия, чтению по диагонали, клиповому мышлению. Поэтому занимаясь в режиме онлайн, мы привыкли отвлекаться на детей, домашних животных или просто не можем удерживать свое внимание. На офлайн-курсах с этим проще — вы приходите в аудиторию, где есть преподаватель, который работает с каждым, особенно если речь идет о 15-20 учащихся (как, например, у нас), и информация лучше усваивается. Есть и еще один важный фактор — это нетворкинг и совместная работа. Для многих важным фактором является не только учебный курс, но и то, с кем он будет вместе учиться в одной группе. Окружение играет все большую роль. А находясь в изоляции, люди тем более скучают по живому общению.

Таким образом, офлайн-формат никуда не денется, а наоборот, даже окажется более востребован. То же самое и с удаленным режимом работы. Сейчас можно все чаще услышать прогнозы о том, что многие сотрудники после окончания самоизоляции не вернутся в привычные офисы, так как им будет удобнее и привычнее работать дистанционно. Как раз наоборот, многие разочаруются в дистанционной работе и захотят вернуться в офис — и с точки зрения дисциплины, и мотивации, и желания очного взаимодействия с коллегами.

Офлайн-формат никуда не денется, а наоборот, даже окажется более востребован

В условиях экономического кризиса многие сейчас закономерно стали задумываться о смене деятельности. Возможно, в пользу тех профессий, которые менее восприимчивы к экономическим пертурбациям. Или просто стали задумываться о получении дополнительных навыков в дополнении к своей работе. На мой взгляд, это очень правильный подход. Я настоятельно советую развивать дополнительные навыки. Не останавливайтесь в развитии, повышайте свой профессиональный уровень. И будьте здоровы!

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