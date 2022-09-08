Стали известны наиболее финансово привлекательные новосибирские франшизы

С 23 августа по 6 сентября «Континент Сибирь» проводил на своем сайте опрос по поводу наиболее финансово привлекательных новосибирских франшиз. По итогам голосования первую тройку сформировали сеть станций техобслуживания Fit Service, сеть магазинов «Фермер-Центр» и рестораны грузинской кухни «Хочу Пури».

Победителем по результатам голосования стала основанная в Новосибирске Данилом Соловьевым сеть станций техобслуживания Fit Service. На сегодня сеть включает в себя 293 станции в 150 городах России и Казахстана. До конца года, как сообщили «Континенту Сибирь» в компании, планируется открытие еще 20-25 станций по франшизе. «Сама франшиза за последние годы не претерпела никаких изменений. Бизнес-модель, которую мы создали, остается рабочей. В этом году мы сделали упор на действующих партнеров, а именно развитие сети внутри сети, когда уже действующие франчайзи открывают дополнительные станции. Тем самым за этот год доля открытий станций с действующими партнерами составила 35%», – отметил генеральный директор Fit Service Данил Соловьев. По его словам, в этом году компания повысила паушальный взнос до 700 тысяч рублей для Москвы и Московской области, а также 500 тысяч рублей для остальных регионов России. В прошлом году он составлял 50 тысяч рублей.

На втором месте по результатам голосования оказалась сеть магазинов натуральных продуктов «Фермер-Центр». Владельцем и гендиректором ее франчайзинговой сети является Илья Сухарев. Сейчас торговая сеть «Фермер-центр» насчитывает 53 магазина в Сибири. В планах компании – открыть еще 16 магазинов по франшизе до конца года. «Мы очень много вкладываем в ИТ и в продвижение, и для меня важно, чтобы магазины зарабатывали. Потому что это и наш заработок тоже. У меня также есть несколько магазинов, где я нахожусь в доле как соучредитель. Я знаю слабые стороны сетевого ритейла – ассортимент крупных магазинов стандартизирован и не формируется под конкретную локацию. У нас каждый предприниматель управляет своим магазином и вправе дотачивать ассортимент. Никто это не сделает лучше владельца бизнеса. Получается такая франшиза с полномочиями. Это очень привлекает при вхождении в этот бизнес», – рассказывает Илья Сухарев. Вложения в запуск одного магазина, по данным «Фермер-Центра», составляют 1,2-2,3 млн рублей.

Замыкают топ-3 рестораны грузинской кухни «Хочу Пури». Концепция и бренд этих заведений были придуманы в Новосибирске, где и был запущен первый ресторан «Хочу Пури» в августе 2018 года. На сегодня в России открыто 9 ресторанов «Хочу Пури» в 7 городах. «До конца года планируется запуск ресторана по франшизе в Перми. Остальные ресторанные площадки готовятся к открытию в 2023 году», – отметила «Континенту Сибирь» PR-директор ГК «Ясно» Лана Васильева. По данным компании общий объем инвестиций в открытие ресторана составляет от 40 млн, окупаемость — от 24 месяцев, роялти — 5%. Стоит отметить, что ранее «Хочу Пури» вошел в ТОП-100 лучших российских ресторанных концепций 2019 года в российской премии «Пальмовая ветвь», а также в этом же году занял первое место в номинации «Гастроэкспаты».

По мнению автора онлайн-школы франчайзинга Franch Academy Наталии Рей, первое место Fit Service в голосовании можно считать закономерным, поскольку франшиза компании находилась на аналогичной позиции даже в целом по России. В частности первые строчки в рейтинге лучших франшиз России по версии Forbes по итогам 2021 года занимали новосибирские компании Fit Service и 2ГИС. Также, как считает Наталья Рей, среди наиболее проработанных новосибирских франшиз можно выделить LaserLove (сеть салонов лазерной эпиляции, основанная Александром и Кирой Долговыми). В голосовании на сайте «Континента Сибирь» она оказалась на 8-ом месте.

Какая новосибирская франшиза, на ваш взгляд, наиболее финансово привлекательна? Fit Service (48%)

Фермер-Центр (17%)

Хочу Пури (9%)

2ГИС (9%)

СДЭК (6%)

Cheburek.me (4%)

Кузина (2%)

LaserLove (1%)

Travelers Coffee (1%)

МЯСОROOB (1%)

Другой вариант (указать в комментариях) (1%)

Бодрый день (1%)

Unibrait (0%)

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