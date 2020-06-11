Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) назвал Новосибирскую и Омскую область главными антилидерами по доле умерших больных с COVID-19. По данным на 11 июня, в обеих регионах эта доля составляет выше 1%, но при этом ниже средней по России.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция» в Новосибирской области на 11 июня, — 3960 человек. Летальных исходов за все время — 48. Таким образом летальность в регионе на данный момент составляет 1,21% — теперь это самый высокий показатель в СФО.

Второе место заняла Омская область с 1,16%. Третье место с 0,99% поделили между собой Томская область и Красноярский край, во всех остальных регионах смертность остается ниже среднесибирской (сейчас это 0,85%).

От данного показателя зависит, в том числе, то, как скоро могут быть ослаблены карантинные меры.

На данный момент в России осталось всего 4 региона, где не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. Среди них есть и один сибирский регион — Республика Алтай. Второе по округу место занимает Республика Тыва с 0,1% умерших.

Общероссийский уровень смертности на 11 июня составляет 1,3% и по данным ИЦК, в 15 регионах летальность превышает этот уровень.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.