Новосибирский областной суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего директора Новосибирского планетария Сергея Масликова.

О направлении дела на новое рассмотрение «Континенту Сибирь» сообщила представляющая интересы Сергея Масликова адвокат Елена Добрицкая. По словам юриста, пока была оглашена только резолютивная часть решения. После того, как у адвоката на руках будет мотивировочная часть, будет приниматься решение об обжаловании в кассационной инстанции. «В любом случае, будем дальше бороться», — подчеркнула Елена Добрицкая.

«Состав заседания был серьезным — прокурор в ранге подполковника (в Октябрьском районе была майор) и три судьи Областного суда. Заседание длилось больше часа. В прениях были выслушаны все стороны процесса, мне предоставили последнее слово, после чего судьи остались в зале для совещания. Кстати, никого из группы поддержки не пропустили в помещение суда. Приговор был по словам адвокатов ожидаемый – вернуть дело на новое рассмотрение в Октябрьский суд по формальным основаниям. Точная формулировка решения будет понятна, когда мы получим на руки официальный документ. Ну а пока мой творческий отпуск продолжается. Две книги изданы, но еще две в процессе. Мне дано время их закончить», — написал на своей странице в Facebook Сергей Масликов.

Напомним, бывшему главе Большого новосибирского планетария вменяли взятку и отмывание денежных средств. Сергей Масликов был задержан в феврале 2018 года. По версии следствия он сдавал в аренду дорогостоящее оборудование планетария, астроному грозило три года тюрьмы. Сам обвиняемый пояснял, что тратил полученные за аренду деньги на нужды планетария, что подтверждалось бухгалтерскими документами. Позже дело переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. В конце декабря 2019 года Октябрьский районный суд Новосибирска полностью оправдал Сергея Масликова по всем эпизодам. Прокуратура оспорила оправдательный приговор, потребовав отправить дело на новое рассмотрение.

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