Прокуроры оспорили оправдательный приговор экс-главе новосибирского планетария

Прокуроры оспорили оправдательный приговор бывшему директору новосибирского планетария Сергея Масликова, потребовав отправить дело на новое рассмотрение.

О поданной апелляции на своей странице в Facebook сообщил сам Сергей Масликов. Он уточнил, что надзорный орган счел оправдательный приговор Октябрьского районного суда Новосибирска «незаконным и необоснованным». По мнению прокуроров, выводы суда «не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела», а также основаны на «неправильном применении уголовного закона и нарушением уголовно-процессуального закона». «По правде говоря, мы с адвокатами не сомневались в том, что будет жалоба. Борьба затянется еще на несколько месяцев. Становится даже интересно», — написал Сергей Масликов.

Напомним, Октябрьский суд оправдал Сергея Масликова накануне Нового года. Бывшему главе Большого новосибирского планетария вменяли взятку и отмывание денежных средств. Сергей Масликов был задержан в феврале 2018 года. По версии следствия он сдавал в аренду дорогостоящее оборудование планетария, астроному грозило три года тюрьмы. Сам обвиняемый пояснял, что тратил полученные за аренду деньги на нужды планетария, что подтверждалось бухгалтерскими документами. Позже дело переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями. Как сообщила после вынесенного вердикта «Континенту Сибирь» адвокат Елена Добрицкая, Сергей Масликов был полностью оправдан по всем эпизодам, судьи также объяснили ему право на реабилитацию.

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