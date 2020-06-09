На улице Максима Горького в центре Новосибирска закрылась кофейня Artisan.Place. Вместе нее будет запущено заведение сети «Кофий Room».

“Жизнь вносит свои коррективы и каждый период времени требует порой непростых решений. Хотим поделится с вами нашими новостями о том, что следующие два месяца будут последними месяцами работы нашей кофейни на Максима Горького. Спасибо, что ругали, хвалили, мотивировали, выбирали, знакомили близких с нами и знакомились сами!», — говорится в сообщении Artisan.Place, размещенном в апреле.

8 июня в компании отметили, что на месте их заведения откроется кофейня сети «Кофий Room». «Ребята уже вовсю готовятся к открытию, делают ремонт и скоро смогут радовать вас вкусным кофе и не только. Мы желаем, чтобы все намеченное осуществилось! Развития, процветания и много довольных гостей», — говорится в сообщении. Сроки открытия кофейни пока не называются. Однако известно, что в «Кофий Shop» планируют делать упор на specialty-кофе собственной обжарки, завтраках на протяжении всего дня, свежей выпечке и десертах, сезонном меню, авторских блюдах, обеденных скидках, уютной атмосфере.

Напомним, что кофейню на Максима Горького в декабре 2017 года открыла Анастасия Орловская. Первоначально заведение носило вывеску Port Brew. В 2019 году она сменила название на Artisan.Place. “Значение, которое мы вкладываем в название – это дело, которым занимаемся по призванию. Берем за основу осознанный подход”, — отмечали в компании. По данным 2ГИС, средний чек заведения составлял 250 рублей. Площадка заведения использовалась и для проведения мероприятий, например, здесь проходило одно из заседаний клуба читающих маркетологов.

В свою очередь сеть «Кофий Room» была основана в 2014 году. Ее совладельцами, согласно ЕГРЮЛ, являются директор Максим Лысянский, а также Иван Дроздов и Никита Аносов. В настоящее время у cети 3 кофейни в Новосибирске — на улице Каменской, Фрунзе и Выборной. Ранее компания также развивала точки на станциях новосибирского метрополитена под брендом «Кофий Shop», однако впоследствии продала это направление, сосредоточившись на стационарных кофейнях.

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