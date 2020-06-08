В январе-апреле 2020 года жители Новосибирской области взяли потребительские кредиты на сумму 73 млрд рублей. Это на 6% больше, чем за тот же период 2019 года. По оценке экспертов Банка России, прирост объемов потребительского кредитования стал минимальным за пять лет.

Впервые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования замедлились в прошлом году, объемы в 2019 году выросли на 16% в сравнении с 2018. Годом ранее этот же показатель был равен 37%, в 2017 году – 30%, в 2016 году – 20%.

Причина падения, по мнению экспертов, заключается не только в коронавирусе и снижении потребительской активности граждан. «В прошлом году Банк России ввел надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика. При значении показателя более 50% кредитор должен формировать дополнительный запас капитала, чтобы выдать кредит, – напомнил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев. – Эта мера замедлила темпы роста необеспеченного потребительского кредитования». Коронавирус, по его словам, тоже сделал свой весомый вклад: теперь банки, не желая увеличивать риски, оценивают потенциальных заемщиков намного более строго.

Портфель кредитов населения без учета ипотеки с начала года вырос на 3% и на 1 мая составил 207 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности с начала года несколько выросла. На 1 января 2020 года показатель был равен 7,1%, это минимальное значение с начала 2014 года. На 1 мая доля просрочки составила 7,7%. Несмотря на рост, этот показатель остается на уровне ниже, чем в прошлом году.

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