Уволенная за план по штрафам начальник участковых Новосибирска пытается вернуться через суд

В Калининский районный суд Новосибирска поступил иск бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Новосибирску Елены Устиновой, потребовавшей восстановления в должности.

Как сообщили в суде, иск подан к МВД РФ и министерству финансов РФ. Кроме восстановления в должности и звании, Елена Устинова требует взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Дата рассмотрения иска пока не сообщается.

Напомним, Елена Устинова была освобождена от занимаемой должности после громкого скандала. В паблике «Омбудсмен полиции» были выложены голосовые сообщения из мессенджера WhatsApp, на которых руководитель службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам «составлять по 8-10 протоколов» за нарушение режима самоизоляции для предоставления отчета начальству. Позднее этот скандал стал одной из предположительных причин кадровых перестановок в руководстве ГУ МВД России по Новосибирской области.

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