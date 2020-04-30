Руководитель службы участковых управления министерства внутренних дел по Новосибирску Елена Устинова, по данным агентства «РИА Новости», покинула занимаемый пост. Причиной послужил скандал, связанный с тем, что она требовала от подчиненных выполнение плана по штрафам за нарушение горожанами режима самоизоляции.
Напомним, что неделю назад в телеграм-канале «Омбудсмен полиции» были выложены голосовые сообщения из мессенджера WhatsApp, на которых руководитель службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам “составлять по 8-10 протоколов» за нарушение режима самоизоляции для предоставления отчета начальству.
24 апреля стало известно о том, что в отставку подал начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов.