Руководитель службы участковых управления министерства внутренних дел по Новосибирску Елена Устинова, по данным агентства «РИА Новости», покинула занимаемый пост. Причиной послужил скандал, связанный с тем, что она требовала от подчиненных выполнение плана по штрафам за нарушение горожанами режима самоизоляции.

Напомним, что неделю назад в телеграм-канале «Омбудсмен полиции» были выложены голосовые сообщения из мессенджера WhatsApp, на которых руководитель службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам “составлять по 8-10 протоколов» за нарушение режима самоизоляции для предоставления отчета начальству.

24 апреля стало известно о том, что в отставку подал начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.