Информацию о том, что руководитель ГУ МВД по Новосибирской области генерал полиции Юрий Стерликов, подавший в отставку в конце апреля текущего года, был уволен Указом президента России Владимира Путина, сообщил портал «Лента.ру».

Юрий Стерликов возглавлял главк МВД Новосибирской области с 2015 года. Ранее Стерликов руководил управлениями МВД в Смоленской и Самарской областях.

Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, именным оружием (пистолет Макарова), имеет звание «Заслуженного сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

В настоящее время врио начальника ГУ МВД региона является генерал-майор внутренней службы Кирилл Травин.

Ранее в 2020 году президент России Владимир Путин отправил в отставку генерал-майора Андрея Неупокоева, руководившего региональным следственным управлением МВД.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.