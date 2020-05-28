Сегодня, 28 мая, режим самоизоляции в Новосибирской области был продлен губернатором области до конца июня — по-прежнему не будут работать ТРЦ и предприятия общепита. Также с сегодняшнего дня в городском общественном транспорте, в том числе и в метро, запрещается проезд без маски. Об этом сообщается на сайте метрополитена.

«С 28 мая 2020 года Новосибирский метрополитен прекратил оказание услуг по перевозке пассажирам, которые не используют индивидуальные защитные маски», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в регионе выявили еще 96 зараженных коронавирусом.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.