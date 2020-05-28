По данным оперативного штаба на утро 28 мая в Новосибирской области 53 пациента с COVID-19 выписали с выздоровлением.
За прошедшие сутки выявили 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в НСО лабораторно подтверждены 2493 случая инфицирования COVID-19, в том числе 153 ребенка. 31 пациент скончался, 955 человек выздоровели.
В отделениях реанимации находятся 70 человек, в том числе на ИВЛ – 24 пациента.
В ДГКБ №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1560 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Искитима, Куйбышева, Сузуна, Черепаново, Карасука, Коченева, Тогучина, Татарска, Чулыма и Каргата.
Всего в НСО проведено 104 264 теста на коронавирус.
Напомним, вчера в области выявили 97 инфицированных коронавирусом.