На еженедельной онлайн-встрече мэра Новосибирска с журналистами 30 апреля Анатолий Локоть рассказал о том, как будет осуществляться контроль соблюдения масочного режима, введенного по распоряжению губернатора Андрея Травникова в регионе.

«Проверка ведется. Сегодня сделана аудиозапись и в каждом виде наземного транспорта, а тем более в метрополитене звучит напоминание о том, что необходимо соблюдать масочный режим. Правовых оснований людей останавливать и не допускать в транспорт без маски у нас на сегодняшний день нет. У нас нет таких рычагов и мы ими не пользуемся. Но всем экипажам поручено напоминать о соблюдении масочного режима и везде соответствующие указатели стоят. Я дал распоряжение с тем, чтобы в метрополитене переговорить с теми предприятиями, которые (там) ведут свою торговлю, чтобы они включили в свой ассортимент и маски. Чтобы была возможность у пассажиров тут же их приобрести и воспользоваться», — ответил градоначальник.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявлено еще 35 случаев заражения коронавирусом.

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