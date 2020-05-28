Ограничения на работу бизнеса в Новосибирской области продлены до конца июня

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, регламентирующее продление ограничительных мер в регионе до 30 июня текущего года.

Документ, вносящий изменения в постановление № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», опубликован на официальном портале правительства региона. Как следует из документа, до конца июня в Новосибирской области будет приостановлено проведение мероприятий с очным присутствием граждан в парках и ТРЦ, посещение кинотеатров, клубов, аквапарков и других развлекательных центров. В барах и ресторанах пролонгирован запрет на курение кальянов. Также до конца июня приостановлена работа ТРЦ, за исключением аптек и продуктовых магазинов, фитнес-центров, спортклубов, массажных салонов и соляриев. Продажа на рынках Новосибирска непродовольственных товаров тоже приостановлена до 30 июня.

Кроме того, документ предлагает юрлицам и предпринимателям до конца июня приостановить работу заведений общепита, за исключением обслуживающих работников предприятий, и торговать питанием навынос и с доставкой заказов. Все остальные ранее введенные ограничения также продолжат действовать. «Приостановить (ограничить) деятельность находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, в случаях, определенных решениями Правительства Новосибирской области, по 30.06.2020», — уточняется в постановлении.

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