По данным оперативного штаба на 11.00 26 мая в Новосибирской области за сутки скончался еще один пациент — это был мужчина 60 лет.

В области за сутки подтверждено 87 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии заболели 2300 человек, в том числе 138 детей. Выздоровел 891 человек, 30 пациентов скончались.

В отделениях реанимации медстационаров находятся 59 человек, из них на ИВЛ – 19 пациентов.

В ДГКБ №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находится 1574 взрослых пациента как с установленным диагнозом COVID-19, так и подозрением на него.

Еще 112 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Искитима, Карасука, Куйбышева, Коченева, Сузуна, Черепаново, Тогучина, Татарска и Чулыма.

Всего в Новосибирской области был проведен 98 551 тест на коронавирус.

Напомним, вчера в Новосибирской области выявили 89 инфицированных COVID-19.

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