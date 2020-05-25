По данным оперативного штаба за время пандемии в регионе 891 человек выздоровел, 29 – скончались.
25 мая в Новосибирской области за сутки было подтверждено еще 89 случаев заражения COVID-19.
Общее число заболевших в регионе — 2213 человек, в том числе 137 детей. В отделениях реанимации находятся 66 человек, из них на аппаратах ИВЛ — 9 пациентов.
В ДГКБ №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.
В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1553 взрослых пациента, это и пациенты с установленным диагнозом COVID-19, и подозрением на него.
Также пациенты с подозрением на это заболевание или уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.
Всего в Новосибирской области проведено 95 385 тестов на коронавирус.