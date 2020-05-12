В УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги акции-конкурса #КРУЧИТАЕТСТИХИОВОЙНЕ. Поэтический марафон стал одним из мероприятий, вошедших в масштабный проект компании по празднованию 75-летия Великой Победы под общим названием «Герои войны. Герои Мира».
Акция #КРУЧИТАЕТСТИХИОВОЙНЕ продолжалась почти два месяца. В ней приняли участие работники УК «Кузбассразрезуголь» и члены их семей. Чтобы подключиться к корпоративному чтению стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне, достаточно было выбрать любое поэтическое произведение, сделать видеозапись своего выступления и разместить видеоролик в соцсетях с хештегом #кручитаетстихиовойне. Челлендж охватил все филиалы и сервисные предприятия Компании, своих родителей-горняков активно поддержали дети.
Победителем праздничной акции была признана Анна Лушкина (Талдинский угольный разрез), прочитавшая стихотворение Юлии Друниной «Зинка». Лауреатами стали Арина и Эвелина Гилевы (Калтанский угольный разрез), Лариса Новоселова и Татьяна Мухарева (обе из управления Компании).
Лучшие чтецы будут отмечены дипломами и корпоративными ценными подарками, а также получат приглашение выступить в «Фронтовых концертах», которые планируется провести во всех территориях присутствия УК «Кузбассразрезуголь» в течение Года Памяти и Славы.