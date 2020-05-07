Известного красноярского предпринимателя и политика задержали по подозрению в причастности к организации заказных убийств, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

«Анатолий Быков задержан, проводятся следственно-оперативные мероприятия по местам его проживания в Красноярске, их проводят следователи при оперативной поддержке ФСБ, МВД, Росгвардии. Его подозревают в заказных убийствах прошлых лет», — сообщил «Интерфаксу» источник. Агентство также сообщает, что пока у него нет официального подтверждения этой информации.

В сообщениях телеграм-каналов задержание Анатолия Быкова связывают с делом криминального авторитета Владимира Татаренкова, которого Красноярский краевой приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима за организацию двойного убийства предпринимателей Александра Войтенко и Кирилла Наумова. Это убийство произошло в 1994 году при переделе сфер влияния в алюминиевом бизнесе.

Кроме того, сам Анатолий Быков был приговорен Мещанским мунгиципальным судом Москвы в 2002 году за организацию покушения на предпринимателя Павла Струганова к 6,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Также Быков был приговорен к 1 году лишения свободы за укрывательство убийства предпринимателя Олега Губина, но попал под амнистию.

Анатолий Быков в 1992 году стал владельцем 10% Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), затем он увеличил свою долю до 28%. С 1998 по 2000 годы предприниматель был председателем совета директоров КрАЗа. С 1997 по 2016 год Анатолий Быков избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2020 году с него были сняты ограничения на возможное участие в выборах, которые он имел из-за судимости.

Напомним, в своем доме 6 мая был найден мертвым владелец «Сибирского антрацита».

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