Владелец «Сибирского антрацита» найден мертвым

Федеральные СМИ сообщили о смерти 52-летнего российского миллиардера Дмитрия Босова, тело которого с огнестрельным ранением головы было обнаружено на территории дома в селе Усово в Подмосковье.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области, тело мужчины было обнаружено его родственниками. Рядом с телом лежал пистолет Glock 19 Gen 4. На месте происшествия работают следователи.

По информации РИА «Новости», тело принадлежит 52-летнему миллиардеру Дмитрию Босову. Следствие не исключает, что бизнесмен мог покончить с собой. Босову принадлежала группа «Аллтек», владеющая, в том числе, угледобывающей компанией «Сибантрацит». Входящая в нее «дочка» — «Сибирский антрацит» — разрабатывает месторождения в Новосибирской области. Также под контролем Босова находились предприятия УК «Востокуголь». Forbes оценивает состояние Дмитрия Босова в $1,1 млрд.

Дмитрий Босов родился в Барнауле Алтайского края. С 2008 года являлся руководителем попечительского совета новосибирского ХК «Сибирь». У бизнесмена остались жена и четверо детей.

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