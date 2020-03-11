Руководитель красноярских «Патриотов России», депутат краевого Законодательного собрания ИВАН СЕРЕБРЯКОВ в интервью «Континенту Сибирь» рассказывает, как партийное отделение пытается привлечь внимание Москвы к «кадровому вопросу» и почему выступает за смену руководства региона. Также парламентарий рассуждает о подготовке к ближайшим выборам и заседанию комиссии по депутатской этике в Заксобрании.

— Как чувствует себя отделение «Патриотов России» в Красноярском крае? Как идет партстроительство?

— Любая политическая партия держится на сильных лидерах. Они формируют общественное мнение, их поддерживают избиратели. «Патриоты России» – самая крупная из непарламентских партий по количеству наших депутатов в Законодательных собраниях, представительных органах в стране. В Красноярском крае в 2013 году мы выиграли 14 мест в горсовете, обогнали «Единую Россию». Таких прецедентов в России не было: непарламентская сила обошла партию власти без административного ресурса. Потом было много выборов, в том числе губернаторская кампания в 2014-м. Я занял тогда второе место. К сожалению, власть не готова к честной борьбе. В 2016 году формировался новый созыв Заксобрания в Красноярском крае. После того как участки закрылись, пошли первые результаты: у «Патриотов России» – 18 %, у ЕР – 20 %. Позже – у ПР 22 %, у ЕР – 21 %. И в 22:30 система ГАС выборы отключается. Если она не работает хотя бы 10 минут – это прямое основание для пересчета голосов. В Красноярском крае она не работала 19 часов. Когда объявили итоги, оказалось, что ЕР набрала больше 50 %. Я не могу в это поверить, тем более у нас на руках были протоколы с избирательных участков с синими печатями. Глава Центризбиркома Элла Панфилова в ответ на мои вопросы сказала: «Приезжайте».

— Результат от тех поездок и жалоб был?

— Безусловно, наказаны определенные лица, заведены уголовные дела. Но потом. И не без усилий – как я выше сказал: любая политическая партия в субъекте держится в первую очередь на лидерах, которые не боятся отстаивать позицию, говорить об острых проблемах.

— Скоро Красноярский край вступает в новый предвыборный цикл.

— Мы чувствуем большую поддержку: колоссальное количество обращений, на встречи обычно приходят больше 200 человек. В районах представители других партий, руководители районных организаций без стеснений говорят, что готовы перейти под крыло ПР всем отделением – разделяют наши позиции, не могут понять, почему представители их политических структур так не отстаивают интересы избирателей.

— Из каких партий к вам хотят переходить люди?

— В том числе из парламентских – из КПРФ, из «Справедливой России».

— Реально переходят?

— И переходят, и заявляют о готовности. В районных отделениях много политически активных людей, которые раньше представляли другие партии.

— Подготовка к каким именно выборам для вас сейчас принципиальна? Что на повестке дня у ПР?

— Будут ли выборы в Госдуму в 2020 или в 2021 году – время покажет. Мы готовы к кампании. Убежден, пора отходить от политических перипетий и объединяться, чтобы противостоять беспределу чиновников на местах. В том числе, в Красноярском крае. Я слышал о возможном союзе левых сил. Но считаю: на территории надо строить коалицию вокруг сильных людей.

Степень доверия населения к федеральной власти напрямую зависит от степени доверия к региональным руководителям. Если народ не поддерживает губернатора, руководителя ЗС региона, это индикатор отношения людей к главе страны.

К сожалению, я не могу сказать, что жители Красноярского края доверяют власти. И на то есть основания. Летом 2019 года губернатор заявил, что тушить лес экономически невыгодно. А у нас многие населенные пункты находятся рядом с лесными массивами. Матери забивают окна и двери влажными одеялами, чтобы дети не задохнулись, а в этот момент руководитель региона оценивает жизнь и здоровье людей деньгами. Я это считаю высшим проявлением цинизма краевой власти. Прямой путь к тому, чтобы народ разочаровывался. Я уже не говорю о случае, когда губернатор Красноярского края цитирует слова нацистского преступника. (комментируя вопросы журналистов о ситуации в лесной отрасли, Александр Усс сказал: «В этой связи мне вспоминаются, если я не ошибаюсь, высказывания Геббельса во времена гитлеровской Германии о том, что «чем абсурднее ложь, тем больше в нее верят люди», – «Континент Сибирь»).

Исполнительная власть Красноярского края раскачивает лодку, как модно говорить, подогревает сепаратистские настроения. Почему Москва этого не видит, не выносит кадровые решения? Руководителя Чувашии сняли за то, что сотрудник МЧС вынужден был подпрыгивать за ключами от машины …

— Пытаетесь обратить внимание федерального центра?

— Мы ведем серьезную работу в этом направлении. За лето и осень в крае прошли несколько митингов, собрано 10 тысяч подписей за отставку губернатора. Ситуация с выбросами и «черным небом»: она усугубляется последние восемь лет, но Москва не уделяет внимания этой проблеме в достаточном объеме.

— Чёрное небо в Красноярске — это тяжелая, но давняя и публичная история. Почему именно сейчас тема приобрела особую остроту? Алексей Пивоваров снимает фильм, Шнуров пишет стихотворение…

— Местные журналисты не охотно освещают эту тему. Редакции зависят от контрактов с исполнительной властью, которая заинтересована в том, чтобы история не выходила за пределы субъекта. Я в своем видеообращении назвал вещи свои именами – жители Красноярска находятся в газовой камере, на нашем здоровье зарабатывают деньги. Ролик набрал более 300 тысяч просмотров за сутки. После этого стихотворение про черное небо написал Шнуров, пошли федеральные звонки и начали появляться репортажи – нам все же удалось ввести тему в федеральную повестку. Но это – следствие. А причина – катастрофические выбросы.

— И глава Росприроднадзора приехала в Красноярский край.

— Это связанная тема.

— Вы ощущаете эффект от такого федерального внимания?

— Оценить эффект могут все красноярцы. По крайней мере неделю после приезда Радионовой воздух чистый, дышать можно. Конечно, работают котельные, выбросы есть, но не такие глобальные, как до этого. Внимание к теме повышено, так что пока интересанты зарабатывать деньги стали аккуратнее.

— Долгосрочен ли эффект по снижению выбросов?

— Хотелось бы верить, что он закрепится. Если вернуться к фильму Алексея Пивоварова, в нем не раскрывается роль основного загрязнителя в Красноярском крае – «Русала» Олега Дерипаски. Да, официальное руководство предприятия уверяет: все в норме. Но на общественных слушаниях, где речь шла об увеличении мощностей «Русала», прозвучали данные: 40 % загрязнений в Красноярске – на «Русале». Тема уведена в сторону угольщиков, губернатора, СГК, Мельниченко. Уверен, все так и есть: сын Александра Усса действительно «бенефициар небольшого разреза». Уголь идет на отопление частного сектора, на мини-котельные, на обслуживание мини-бизнеса.

Конечно, уголь – это прошлый век. По сути, красноярцев лишили альтернативы: газа нет, а дочка «Газпрома» ушла из Красноярского края. Как раз тогда сын губернатора стал обладателем разреза. В 2013 году в регионе уже должны были быть газифицированы 20 районов и Красноярск. Но тему свернули, началась проработка вопроса по подъему тарифов на электроэнергию. Усс был председателем Заксобрания.

Ситуация сложная. «Русал» построен 60 лет назад, то есть очистные сооружения устарели. Город за эти годы разросся, подошёл вплотную к забору завода. Есть понятие «санитарная зона». К сожалению, чиновники начали давать добро на строительство жилого массива в ее пределах. Предприятию хорошо – не надо заморачиваться зелеными насаждениями. Для людей – это вред. Но власть соглашается на то, чтобы «Русал» увеличивал производство до миллиона тонн. При нашей экологической обстановке. Еще полвека назад расчетная мощность выпускаемого продукта составляла 800 тысяч тон. Сейчас говорят о миллионе.

— Что бы вы выбрали: «Универсиада 2019» или газификация?

— Безусловно, газификация. «Универсиада» не дала ожидаемых результатов, не преобразила Красноярск. Сначала планировалось потратить на мероприятие около 45 миллиардов рублей. Вышло почти 90. Некоторые здания так и не были построены, дорожные развязки не доделаны. Непонятно, можно ли эксплуатировать отдельные объекты по назначению. На часть из них не заведено центральное отопление, они отапливаются от электричества. В условиях Сибири, при нынешних ценах на энергию это очень дорогое удовольствие. Вероятно, впереди еще уголовные дела по «Универсиаде». Глава счетной палаты Татьяна Давыденко на всю Россию заявила о хищениях в лесной отрасли. Информированные люди знают, что она подготовила такой же отчет по «Универсиаде 2019». Она отправлена в отставку, а отчет не вышел. Я считаю Татьяну Давыденко настоящим патриотом, очень смелым человеком.

Регион на грани банкротства. Но я как депутат могу вам сказать: даже в сегодняшних реалиях средств для развития региона достаточно. Достаточно, чтобы обеспечить самый высокий социально-экономический уровень жизни в субъекте. Только на здравоохранение мы направляем более 50 миллиардов рублей, тем не менее люди недополучают медицинскую помощь. Аппараты узи в больницах сломаны. Население отправляют в другие учреждения – вопрос в цене. На МРТ отправляют в платные больницы. А почему? То же самое по аппаратам гемодиализа. Это вопрос в первую очередь к другу губернатора Красноярского края, к руководителю комитета Заксобрания по здравоохранению. Деньги из бюджета выделяются огромные, несопоставимо с объемами реальной медицинской помощи.

Я отвечаю за свои слова. Я делаю депутатские запросы, добивался от прокуратуры расследования по ситуации с конфликтом интересов. Уверен: не может мать руководителя комитета по здравоохранению Заксобрания в ее возрасте быть мегабизнесменом и главным поставщиком инсулина на территории субъекта федерации. На что получил расшифровку понятия «ситуация» из словаря Даля. Родственные связи и дружеские отношения не являются достаточным фактом установления конфликта интересов – такой ответ я получил на свое обращение от прокурора. Уже бывшего.

— Кстати, о конфликте интересов. Когда в Заксобрании пройдет заседание комиссии по этике, на которой вы должны выступать ответчиком?

— Нынешний председатель Заксобрания – друг руководителя нашего региона. «Патриоты России» в Красноярском крае не молчат, поэтому с нами борются. В том числе такими методами, заявлениями, что Серебряков отсутствует на территории региона, когда должен работать. Я не знаю точно, что это: клевета, ложный донос, подрыв репутации. В любом случае, готовлю документы в суд – будем разбираться. Депутат Заксобрания не является государственным служащим, он замещает государственную должность.

— Зарплату получаете.

— Я не подписывал трудовой договор. Я получаю не заработную плату, а денежное вознаграждение за проделанную работу. У меня не нормированный график, могу работать в воскресенье, ночью. Претензии насчет прогулов можно предъявлять людям, которые работают по контракту. Я руковожу фракцией. Голова моей партии – в Москве, куда я летаю на совещания. Все в рамках закона, этого не может не знать председатель Законодательного собрания.

— Также вас упрекали в предоставлении недостоверных сведений о доходах.

— Этот вопрос уже обсуждался. С меня требовали снять полномочия за то, что я не указал одну сотку земли в Самаре, которая досталась моей жене по наследству, о чем она даже не знала. При этом кому-то можно не декларировать дома в Крыму, десятки миллионов рублей на счетах.

— Депутат Александр Глисков сказал, что вы ни одного законопроекта за три года не внесли.

— Это информационная война. Я участвую в работе комитета, голосую на сессиях, говорю о своей позиции, выдвигаю предложения. Депутаты всегда погружены в законопроекты. Я в Заксобрании Красноярского края – единственный депутат от «Патриотов России». Вносить законопроект, который будет отклонен в ту же секунду, — лишняя трата времени. Безусловно меня дискредитируют, впереди выборы в региональный парламент, в Госдуму, возможно губернаторская кампания. В прошлый раз мне не дали выдвинуться в главы региона. Потому что понимали: второго тура не избежать, а меня население поддерживает больше, чем действующего губернатора.

— Анатолий Быков тоже скоро сможет баллотироваться. Какие у него планы?

— Мне сложно отвечать. Он никогда не был членом партии «Патриоты России»оссии».. Но поддерживает все наши начинания.

— Может поддержать другую политическую силу? Идет поиск политических союзников?

— Повторю: пришло время объединяться вокруг единой цели – повышение благосостояния граждан, борьба с коррупцией.

— Быков может стать кандидатом от другой партии?

— Судя по последним интервью Анатолия Петровича в СМИ, у него вообще нет желания выдвигаться в депутаты Заксобрания или Госдумы.

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