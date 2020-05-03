По данным оперштаба в Новосибирской области на 12.00 3 мая зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 26 из них – дети. Выздоровели 109 человек.

За минувший сутки в регионе было зарегистрировано еще 51 инфицирования COVID-19. На аппаратах ИВЛ сейчас находятся девять пациентов. Всего в отделениях реанимации лежит 37 человек.

В детской больнице №3 на лечении находятся 97 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 – 671, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Два человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, двое – в Сузунскую и один пациент – в Маслянинскую.

Всего в Новосибирской области сделан 39 461 тест на коронавирус.

Напомним, вчера в регионе за сутки скончались от COVID-19 два пациента — мужчины 32 и 73 лет.

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