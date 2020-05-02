В Новосибирской области по данным оперштаба зафиксировано еще 43 случая заражения коронавирусом и еще один летальный исход за истекшие сутки.

Одному из умерших было 73 года. Он был госпитализирован в больницу №11, где у больного диагностировали пневмонию и лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. У мужчины пневмония развилась на фоне ишемической болезни сердца.

Второму умершему мужчине было 32 года. 23 апреля на скорой помощи он был доставлен в инфекционную больницу №1 с пневмонией. Мужчина входил в круг контактов ранее выявленного пациента. У больного была гипертоническая болезнь и ожирение.

Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом, 25 инфицированных – дети. 105 человек выздоровели. В отделениях реанимации находятся 37 человек, из них семь – на ИВЛ.

Напомним, губернатор призвал новосибирцев проявлять максимальную осторожность в майские праздники.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.