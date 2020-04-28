Реконструкция I этапа ул. Кедровой в Новосибирске завершится раньше намеченного срока. По плану работы должны закончиться в сентябре, однако сквозное движение на участке от ул. Охотской до ул. Краузе откроют уже в июне. Об этом доложили мэру Новосибирска Анатолию Локтю на прошедшем выездном совещании 28 апреля.

«Улица Кедровая – это один из трёх участков, который реконструируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Второй участок находится на левом берегу, это улицы Большая и 2-я Станционная, третий – Гусинобродское шоссе. Мы очень ответственно относимся к этим объектам не только потому, что они включены в федеральную программу, но и потому, что они находятся на въездах в Новосибирск, – подчеркнул Анатолий Локоть. – Реконструкция всех трех участков продолжается с прошлого года. Помимо них по нацпроекту в Новосибирске будет отремонтировано пять объектов, еще на трёх пройдет капитальный ремонт».

Реконструкция ул. Кедровой идет с полной заменой дорожного основания и изменением геометрии дорожного полотна. При этом движение автотранспорта не перекрывалось, поток машин перенаправлялся по разным полосам.

По контракту с подрядной организацией ООО «СоюзДорСтрой» I этап реконструкции участка ул. Кедровой от ул. Охотской до ул. Краузе протяженностью 706 метров должен быть завершен 1 сентября. Однако основные виды работ планируется закончить досрочно и открыть сквозное движение уже в июне.

Напомним, работы начались в 2019 году: здесь были проложены кабельные линии электроснабжения, построены подпорные стенки локальных очистных сооружений и железобетонная водопропускная труба. В местах уширения проезжей части оборудована ливневая канализация, переустроены два газопровода, а также частично установлены опоры наружного освещения. На эти цели было направлено 108,98 млн рублей (в том числе 50 млн из федерального бюджета).

В 2020 году на 83,05 млн рублей построят водопропускную трубу и локальные очистные сооружения, обустроят дорожное полотно, островки безопасности, установят опоры освещения, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

II этап реконструкции ул. Кедровой затронет участок от Мочищенского шоссе до ул. Охотской. Его протяжённость 1,935 км. В мае 2020 года планируется проведение электронного аукциона на право проведения реконструкции. Выбранный подрядчик приступит к работам в 2021 году. Согласно экспертизе стоимость II этапа реконструкции составляет 508 млн 571 тыс. рублей, на реализацию проекта уйдет два года.

Общая протяженность двух участков реконструкции – 2640 м. После завершения работ проезжая часть ул. Кедровой будет расширена, ширина каждой из четырёх полос составит не менее 3,5 м. С обеих сторон дороги обустроят тротуары шириной 3 м, на перекрёстке с ул. Кубовой установят новый светофор.

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