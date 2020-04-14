Представители МСП Новосибирска попросили преференций при реализации крупных проектов

«Опора России» предложила властям Новосибирской области рассмотреть возможность предоставления преференций местным производителям товаров и услуг при реализации в регионе крупных проектов.

Первое обсуждение предложения «Опоры России» прошло во вторник, на заседании межведомственной комиссии по поддержке экономики. Как сообщил «Континенту Сибирь» возглавляющий комиссию заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, инициаторы предложили создать площадку, на которой будет обсуждаться возможность участия местных товаропроизводителей, субъектов МСП в реализации крупных проектов на территории региона. Такая возможность у них есть и сейчас, но, поскольку в России существует единое экономическое пространство, у местных производителей нет преференций при участии в конкурсах или тендерах. В соответствии с действующим законодательством, оказывать поддержку местным компаниям или бизнесу из другого субъекта РФ нельзя. «Проект представлен, однако все пока находится в стадии обсуждения», — сказал Сергей Сёмка.

Напомним, ранее «Опора России» также вышла с предложением расширить список ОКВЭД пострадавших от ограничительных мер отраслей. «Есть федеральный перечень, но он не исчерпывающий, у каждой территории есть своя специфика», — пояснил «КС» председатель новосибирского областного отделения «Опоры России» Сергей Соколов. Кроме того, «Опора России» предложила снизить в регионе налоговую нагрузки по УСН до 1% (при объекте налогообложения «доходы») и 5% (при объекте налогообложения «доходы минус расходы»).

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