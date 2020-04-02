«Опора России» предложила снизить ставки по УСН для новосибирских бизнесменов

На прошедшем в четверг заседании антикризисной рабочей группы под руководством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки представители «Опоры России» внесли предложение о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения для пострадавшего от ограничительных мер бизнеса.

Как рассказал «Континенту Сибирь» председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Сергей Соколов, ранее объединения предпринимателей сформировали свои предложения по поддержке бизнеса. Рабочая группа стала площадкой для детализации мер – налоговых, арендных, субсидирования и других. «Договорились рассмотреть возможность расширения списка ОКВЭД пострадавших отраслей. Есть федеральный перечень, но он не исчерпывающий, у каждой территории есть своя специфика», — пояснил Сергей Соколов.

«Опора России», в свою очередь, предложила снизить налоговую нагрузку по УСН до 1 % (при объекте налогообложения «доходы») и 5 % (при объекте налогообложения «доходы минус расходы»). Напомним, сегодня в Новосибирской области установлены максимальные ставки по УСН: 6% «доходы» и 15% «доходы минус расходы». Сейчас прорабатывается список отраслей в экономике Новосибирской области, для которых эта ставка может быть понижена.

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