Детская премия Европейской киноакадемии (EFA Young Audience Award) пройдет в режиме онлайн при поддержке Центра культуры и отдыха «Победа» с 23 по 26 апреля. Это масштабный конкурс современного кино для детей и молодежи, победителей которого выбирают дети из 33 стран мира. К участию приглашаются подростки 12-14 лет.

Участники онлайн посмотрят три фильма, специально отобранных киноакадемией, и выберут лучший.

Голосование за лучший фильм также пройдет в онлайн-формате. Для участия предлагается пройти регистрацию до 16 апреля, членам жюри будут высланы персональные ссылки для просмотра фильмов. Чтобы голос был зачтен, необходимо посмотреть все три фильма с 23 по 25 апреля. Показы фильмов пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Европейская киноакадемия была основана в 1988 году в Берлине под руководством известного шведского режиссёра Ингмара Бергмана. Сегодня академия объединяет более 3800 кинематографистов со всей Европы — режиссеров, продюсеров, актеров и актрис, сценаристов, редакторов, дизайнеров и многих других. Каждый год Европейская киноакадемия награждает (European Film Awards) лучшие картины в европейском кино. Детская премия Европейской киноакадемии проводится с 2012 года. Россия впервые участвует в голосовании.

В программе будет три фильма. Это «Мой брат — супергерой!» (Mio fratello rincorre i dinosauri, Испания, Италия, 102 минуты, режиссёр: Стефано Чипани, 2020 год), «Мое необыкновенное лето с Tесс» (Mijn bijzonder rare week met Tess, Германия, Нидерланды, 83 минуты, режиссёр: Стивен Вутерлуд, 2020 год) и «Рокка меняет мир» (Rocca verändert die welt, Германия, 101 минута, режиссёр: Катя Бенрат).

Доступ к голосованию за лучший фильм откроется 26 апреля в 17:00, а в 21:00 состоится онлайн-трансляция церемонии награждения из Германии.

Стоит отметить, что в этом году Россия участвует в Детской кинопремии впервые. Особая честь присоединиться к смотру фильмов оказана двум кинотеатрам: «Пионеру» в Москве и Центру культуры и отдыха «Победа» в Новосибирске. Напомним, что премия проходит при поддержке европейской ассоциации кинотеатров Europa Cinemas/Eurimages, членом которой «Победа» является с 2014 года. В ассоциацию включены только 11 кинотеатров России.

«Участие в международном проекте такого масштаба для детей – не только шанс стать членом жюри кинофестиваля, но и возможность увидеть три прекрасных фильма, улучшить знания иностранных языков, узнать много нового о мире кино, развить социальные навыки. Кстати, фильмы наверняка понравятся и родителям – это умное, талантливое, доброе кино для семейного просмотра. Смотрим и участвуем, и пусть все знают, как много в Новосибирске любознательных, активных, современных подростков, — отмечает программный директор по событийному кино ЦКиО «Победа» Анна Огородникова.

В «Победе» также отмечают, что проведут конкурс с видео-отзывами о просмотренных фильмах! Лучшие видео-обращения будут отправленым организаторам конкурса EFA Young Audience Award, а их авторы будут награждены приятными подарками от кинотеатра. Кроме того, рецензии конкурсантов будут опубликованы в наших аккаунтах в соцсетях.

Регистрация для участия доступна по ссылке.

Подробнее о фильмах: «Мой брат — супергерой!» (Mio fratello rincorre i dinosauri) Испания, Италия

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