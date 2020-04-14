С 28 марта метрополитен работал по измененному графику, и интервалы между прибытием отправкой поездов составляли до 14 минут с 6 до 7 утра и с 7 утра и до 19 вечера – до 6 минут.

С 15 апреля Новосибирский метрополитен возвращается на штатный режим работы: интервал движения поездов в утренние и вечерние «часы пик» составит 3–3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут. Это позволит избежать больших скоплений пассажиров в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции

До 30 апреля 2020 года метрополитен будет по-прежнему работать с 06.00 до 22.00. Изменения опубликованы на сайте Новосибирского метрополитена.

Напомним, в новосибирском метро возле турникетов размещен бесплатный антисептик для пассажиров.

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