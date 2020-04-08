В Новосибирском метро появился бесплатный антисептик для пассажиров

Бутылки с обеззараживающей жидкостью размещены на столах, стоящих перед турникетами и все желающие могут обработать руки антисептиком, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В рамках комплекса мер противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Новосибирском метрополитене установлены столы, где стоят бутылки с антисептиком. Рядом с бутылками размесщены знаки «Здесь антисептик», чтобы проходящим пассажирам было легче сориентироваться и быстрее найти обеззараживающую жидкость.

Также на сиденьях вагонов метро были размещены специальные информационные наклейки «Соблюдайте дистанцию», чтобы напомнить пассажирам о необходимости соблюдать безопасную дистанцию не менее 1,5 метров.

Кроме того, в Новосибирском метрополитене продолжается обработка станций специальным дезинфицирующим средством. Она проводится не менее пяти раз в сутки.

Напомним, 8 апреля в Новосибирске подтверждено еще два случая заражения COVID-19.

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