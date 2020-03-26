Новосибирское метро из-за коронавируса меняет режим работы

Новосибирский метрополитен в связи с угрозой коронавируса меняет режим работы: в будние дни поезда начнут ходить по графику выходных.

Новый график движения поездов опубликован на сайте Новосибирского метрополитена. Время работы метро не меняется, оно открывается в 6 часов утра и закрывается в полночь. Интервалы между прибытием и отправкой составов увеличиваются. К примеру, с 6 до 7 утра они будут доходить до 14 минут, с 7 утра и до 19 вечера – до 6 минут. По этому графику метрополитен будет работать с 28 марта по 3 апреля. Напомним, ранее угроза распространения COVID-19 скорректировала график движения железнодорожных поездов. Актуальные изменения в расписании публикуются на сайте РЖД.

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